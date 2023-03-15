الداخلية تضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المرج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر و التنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وتم ضبط 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 2 متر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.