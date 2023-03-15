الدائرة 8 إرهاب تبدأ نظر 6 قضايا بمجمع محاكم وادي النطرون الأسبوع المقبل

كتب إبراهيم قاسم

خلال الأسبوع المقبل تبدأ الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون فى نظر 6 قضايا إرهاب خلال الأسبوع المقبل.

تعقد الجلسات برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن.



وتشمل قائمة القضايا الـ 6 ما يلى:

جلسة السبت 18 مارس تنظر القضية رقم 1459 جنايات الخانكة لسنة 2017 والمعروفة باسم (مجموعة الخانكة ) المتهم فيها 23 متهما بتهم مختلفة من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة أسلحة ومواد ( زجاجات ممتلئة بالبنزين ) مما تستخدم في الاعتداء عل الاخرين بدون ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية ، ويمثل في هذه الجناية امام المحكمة المتهم الثاني .

جلسة الأحد 19 مارس تنظر المحكمة 3 قضايا إ رهاب هى:

أ - القضية رقم 345 لسنة 2019 جنايات قطور المتهم فيها 51 متهما بتهم مختلفة والمعروفة بإسم ( تظاهرات قطور ) ويمثل فيها المتهم الثاني بتهمة الانضمام لجماعة محظورة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وإحراز أسلحة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات دون ان يكون لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني وذلك أثناء مشاركتهم في تظاهرة بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات ، والجهر بهتافات مناهضة لمؤسسات الدولة لإثارة الفتن في تظاهرة بالطريق العام واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد أهالي قرية العتوة القبلية دائرة مركز قطور وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم بأن أطلقوا أعيرة نارية ومواد ملتهبة مما ترتب عليه بث الرعب والخوف في نفوسهم وتعريض سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

ب - القضية رقم 12289 لسنة 2015 جنايات قويسنا والمتهم فيها 18 متهما بتهم مختلفة والمعروفة بإسم ( جماعة قويسنا ) ويمثل فيها المتهم التاسع بتهمة الانضمام لجماعة محظورة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض التنظيم محل التهمة الأولى وحيازة أسلحة (بنادق آلية) وذخيرة وأسلحة بيضاء دون ترخيص بذلك أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية .

ج - القضية رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين والمعروفة بإسم ( تنظيم القاعدة بكفر الشيخ ) ويمثل منهم أمام المحكمة عدد خمسة متهمين بتهم مختلفة وهي تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة ( القاعدة ) والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات ، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات ، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون ان يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام ، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

جلسة الاثنين 20 مارس تنظر المحكمة القضية رقم 6884 لسنة 2016 جنايات أول المحلة والمعروفة بإسم قضية (اضرام النار بسيارات المحلة ) والمتهم فيها عدد 11 متهما بالانضمام لجماعة محظورة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها ، والاتلاف العمدي للممتلكات الخاصة للمواطنين عبارة عن السيارات الملاكي الواردة ارقامهم وبياناتهم بالتحقيقات بأن أضرموا النيران فيها تنفيذا لغرض ارهابي وإظهار الدولة بمظهر الضعف وعدم القدرة على حماية مقدرات الوطن ويمثل فيها المتهم الحادي عشر .