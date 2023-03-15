وأكد الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أن مديرية المخابرات القت القبض على الشقيقَين اللذين يحملان الجنسيتين السورية والفلسطينية واللذَين اعترفا خلال التحقيق معهما ‏بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي ومبايعته، والتواصل مع قياديين تابعين له داخل سوريا، ‏ومتابعة دورات ضمن التنظيم المذكور بهدف الانتقال إلى سوريا والالتحاق في صفوفه.‏



وأوضحت أن هذا يأتي في سياق الرصد والملاحقة والعمل الأمني الاستباقي من قبل مديرية المخابرات بهدف متابعة ‏الأشخاص الموجودين في الداخل اللبناني والمشتبه في ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية وتَواصُلهم مع ‏قياداتها في أماكن النزاع سعياً للالتحاق بها .. مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال يجري معهما بإشراف القضاء المختص.