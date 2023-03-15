اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 مارس 2023 03:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: غدا انتهاء برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

الأربعاء، 15 مارس 2023 03:00 ص
التعليم: غدا انتهاء برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تختتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الخميس برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، حيث بدأ التدريب الاثنين وينتهى الخميس.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هذه المسابقة تعتبر تلبية لاحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، انتهت المرحلة الأولى منها، حيث بلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالى المستهدف 30 ألفًا.

وأضاف الوزير أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد، حيث سيتم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوي.

وأشار الوزير إلى أن المعلمين الناجحين سيتلقون البرنامج التدريبى التربوي، يعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية في المحافظات المختلفة من خلال الجامعات المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.


التربية والتعليم

بدء البرنامج التأهيلي التربوى للمعلمين

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

جامعة القناة تشارك التربية والتعليم بالإسماعيلية احتفالات يوم الشهيد.. صور

الخميس، 09 مارس 2023 02:29 م

التربية والتعليم توجه المدارس بالاحتفال بيوم الشهيد

الخميس، 09 مارس 2023 10:00 ص

محافظة الإسكندرية تحذر من كيانات تعليمية وهمية تدعى تبعيتها لوزارة التربية والتعليم

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:18 م

وزيرا الشباب والرياضة والتربية والتعليم يشهدان فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تدشين النسخة الرابعة لأولمبياد المحافظات الحدودية

الإثنين، 06 مارس 2023 02:31 م

انطلاق مجموعات الدعم بالمدارس ومتابعات مستمرة من وكلاء الوزارة لآلية التنفيذ.. فتح قاعات ملائمة وتخفيض 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام.. وتخصيص 80% من العائد لصالح المعلم

الأحد، 26 فبراير 2023 07:00 م

وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم يتفقدان مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور

الأحد، 19 فبراير 2023 03:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة