البيت الأبيض: لم نستعيد حطام المسيرة التي سقطت بالبحر الأسود

وكالات

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تستعيد حطام الطائرة المسيرة التي سقطت في البحر الأسود.

وأضاف أن واشنطن أخبرت السفير الروسى لديها بأنه على موسكو أن تكون أكثر حذرا.

وكان قد أفاد الجيش الأمريكي أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود، الثلاثاء بعد أن ألحقت أضرارًا بمروحة الطائرة الأمريكية MQ-9 .

وفقا لشبكة سي ان ان، قال بيان صادر عن القيادة الأمريكية في أوروبا، إن الطائرة المسيرة ريبر وطائرتين روسيتين من طراز Su-27 كانتا تحلقان فوق المياه الدولية فوق البحر الأسود يوم الثلاثاء، عندما حلقت إحدى الطائرات الروسية عمدًا أمام الطائرة وألقت الوقود عليها عدة مرات، ثم اصطدمت الطائرة بمروحة الطائرة بدون طيار، مما دفع القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة MQ-9 في المياه الدولية.

ويمثل هذا الحادث، المرة الأولى التي تدخل فيها الطائرات العسكرية الروسية والأمريكية في اتصال مباشر، منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا قبل أكثر من عام، ومن المرجح أن يزيد التوترات بين البلدين، حيث وصفت الولايات المتحدة تصرفات روسيا بأنها "متهورة وغير احترافية".