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البنك المركزى: مد استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى حتى مارس 2024

الأربعاء، 15 مارس 2023 04:42 م
البنك المركزى: مد استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى حتى مارس 2024 البنك المركزى المصرى
أ ش أ

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قرر البنك المركزى المصرى مد فترة السماح للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام، ينتهى فى 15 مارس 2024.
 
وذكر البنك - في خطاب أرسله للبنوك اليوم الأربعاء- أن القرار يأتي في ضوء عمليات المتابعة لاحتياجات السوق والحرص على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، موضحًا أن القرار يسري على العمليات الاستيرادية كافة لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
 
وكان البنك المركزى قد أصدر في 21 ديسمبر 2015 قرارًا بضوابط العمليات الاستيرادية، وكان أخر كتاب دوري لاحق لها بتاريخ 10 مارس 2022 بشأن السماح للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام آخر ينتهى في مارس 2023.

البنك المركزى المصرى

البنك المركزى

مصر

اقتصاد

الأرز والفول والعدس

اليوم السابع بلس



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