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البابا تواضروس يتحدث عن معالجة الانحرافات داخل الأسرة في عظته الأسبوعية

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:11 م
البابا تواضروس يتحدث عن معالجة الانحرافات داخل الأسرة في عظته الأسبوعية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالمقر البابوى بالكاتدرائية العباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

واستكمل قداسته سلسلة "محطات رحلة الصوم الكبير وربطها بحياة الأسرة"، وتناول جزءًا من الأصحاح الرابع في إنجيل معلمنا يوحنا (الأعداد من 7 إلى 18)، وأشار قداسته إلى موضوع الأحد المقبل وهو "أحد السامرية" (أحد النُص)، وكيف نتعامل مع الخاطئ (المنحرف) بصورة إيجابية، كما تعامل السيد المسيح مع المرأة السامرية المنعزلة والمنبوذة من المجتمع، واتّخذ قصة السامرية كنموذج في معناه الأسري والاجتماعى.

وبدأ قداسة البابا بتعريف الانحراف ككسر للمعايير المجتمعية، وأشكاله المختلفة، واختّص الانحراف عن القيمة بالنسبة لصورة الأب أو الأم داخل البيت، واستعرض الأسباب التى قد تؤدي إلى انحراف أي شخص فى المجتمع:

 

- أن ينشأ فى أسرة غير مترابطة.

- أن ينشأ فى مؤسسة تعليمية ضعيفة.

- أن ينشأ منذ صغره في فراغ وبدون هواية.

- الفقر الشديد أو الغنى الشديد.

- الاستخدام السيء لشبكة الانترنت والميديا بشكل عام.

- رفقاء السوء.

- التحرش والتنمر المنتشر في المجتمع الآن.

- الحروب والأزمات في الدول.

وأكّد قداسته على أن السبب الأساسي والدافع الأول في انحراف الزوج أو الزوجة هو "الإهمال"، وأن السبب في انحراف أحد الطرفين هو إهمال الآخر له، ومن خلال قصة السامرية أوضح كيف يُنظر للإنسان المنحرف، كالتالي:

1- نظرة المجتمع للمنحرف (فضيحة) : أنه إنسان غير مقبول، كما فعلت السامرية عندما ذهبت لتستقي في الظهيرة.

2- نظرة الأسرة للمنحرف (عدم حكمة) : عندما يكتشف أحد الزوجين انحراف الطرف الآخر يفقد السيطرة على نفسه، ولا يتعامل مع الأمر بحكمة، بل يقع في خطايا متعددة، مثل الغضب والإدانة والعنف اللفظي.

3- نظرة الله للمنحرف (تراؤف واحتضان) : الله ينتظر باستمرار عودة الإنسان الخاطئ، بل يُرتب بعض الأمور ليسمع الخاطئ جرس إنذار، مثال أن يُعطي هدوءًا للطرف الآخر في استقبال الخطأ بروية وتعقل.

 وأوصى قداسة البابا بعلاج الانحراف من خلال:

1- الاتجاه إلى الله بالصلاة، لأن الصلاة تصنع المعجزات وتُنقذ الإنسان من مستنقع الخطية، "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ" (مت ٥: ٦).

2- كُن صبورًا وهادئًا واِصنع حوارًا ممتلئ بالحب.

3ركز على الإيجابيات في شخصية المنحرف لتدفعه إلى التوبة، سواء ذكريات أو أمور جيدة مشتركة.

4- لا تترك وقت الفراغ يدخل أسرتك، واِملأ وقت الفراغ روحيًّا واجتماعيًّا، وبالهواية.

5- تجنب التوبيخ، واِمسك عفة لسانك.

6- تجنب القسوة في التعامل مع الطرف الآخر.

7- اللجوء إلى المختصين في المشورة الأسرية أو النفسية.

واختتم قداسته العظة بالتأكيد على الحكمة في معالجة الانحراف بين الكبار.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

معالجه الانحرافات

الصوم الكبير



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