الاشتباكات تتواصل فى باكستان بسبب محاولات اعتقال عمران خان.. صور

تواصلت الاشتباكات فى باكستان بين أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، وقوات الشرطة، وذلك بعدما سعت الشرطة إلى اعتقال رئيس الوزراء السابق في مدينة لاهور في مداهمة أمنية، تصدى لها المحتجون.
واستخدمت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، وسط اشتباكات شديدة مع قوات الأمن.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن المتحدث باسم شرطة إسلام آباد تقي جواد قوله إن فريقا من الشرطة بقيادة ضابط رفيع المستوى وصل إلى منزل عمران خان في وقت متأخر بعد ظهر أمس الثلاثاء، بناء على مذكرة اعتقال بحقه.
يهدف الإجراء إلى ضمان مثول خان أمام المحكمة في الثامن عشر من مارس الجاري، لمواجهة اتهامات منسوبة إليه بعدم الكشف عن الأصول المتعلقة ببيع الهدايا الحكومية التي تلقاها عندما كان يتولى مقاليد السلطة.
ويلزم خان منزله في لاهور منذ إصابته برصاصة في ساقه خلال تجمع حاشد في نوفمبر الماضي.
ويتخلف خان عن المثول أمام المحكمة في العديد من القضايا التي يواجهها.
قنابل مسيلة للدموع
الاشتباكات متواصلة
احتجاجات أنصار عمران خان
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