الاشتباكات تتواصل فى باكستان بسبب محاولات اعتقال عمران خان.. صور

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن المتحدث باسم شرطة إسلام آباد تقي جواد قوله إن فريقا من الشرطة بقيادة ضابط رفيع المستوى وصل إلى منزل عمران خان في وقت متأخر بعد ظهر أمس الثلاثاء، بناء على مذكرة اعتقال بحقه.

يهدف الإجراء إلى ضمان مثول خان أمام المحكمة في الثامن عشر من مارس الجاري، لمواجهة اتهامات منسوبة إليه بعدم الكشف عن الأصول المتعلقة ببيع الهدايا الحكومية التي تلقاها عندما كان يتولى مقاليد السلطة.

ويلزم خان منزله في لاهور منذ إصابته برصاصة في ساقه خلال تجمع حاشد في نوفمبر الماضي.

ويتخلف خان عن المثول أمام المحكمة في العديد من القضايا التي يواجهها.



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