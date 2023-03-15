الاستماع لأقوال المصابين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الأوسطى بالبدرشين

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال 3 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الأوسطى فى البدرشين، وذكروا أن عجلة القيادة اختلت من يد أحد السائقين مما أسفر عن وقوع الحادث وإصابتهم.

وأشارت التقارير الطبية للمصابين، استقرار حالتهم الصحية، وجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، بالإضافة إلى إعداد تقرير بحجم التلفيات التى لحقت بالسيارتين.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطى فى البدرشين، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.