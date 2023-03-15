وهذه المرة الثالثة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالى العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022 ، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021 .

وتُلاحق السلطات الإسرائيلية أهالي العراقيب بذريعة البناء دون ترخيص، كما فرضت غرامات باهظة على أهالي العراقيب، وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.