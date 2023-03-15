الاحتلال الإسرائيلى يصيب فلسطينيا بالرصاص ويعتقل 11 من الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

أصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحى وآخرون بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب اعتقال 5 مواطنين من بلدة سعير، شمال شرق الخليل بجنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال فلسطينيين اثنين من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما تم اعتقال 4 آخرين من محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وكانت آليات الاحتلال الإسرائيلى، هدمت أمس الثلاثاء، منزلين فى بلدة "صور باهر" جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الرجل المقدسي وشقيقته، اللذان هدم الاحتلال شقتيهما، إن الشقتين شيّدتا قبل عامين، ويسكن فيهما 12 فردًا، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 مترًا مُربعًا. وشهدت سياسة الهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، إذ تأخذ السلطات بالتضييق على المقدسيين وتشرع بهدم أو توزيع إخطارات بالهدم لمنازل بحجّة عدم الترخيص.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، 13 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.