اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 مارس 2023 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الإعدام شنقا لسائقين بتهمة قتل طفل وإلقاء جثته بمصرف فى الإسكندرية

الأربعاء، 15 مارس 2023 05:09 م
الإعدام شنقا لسائقين بتهمة قتل طفل وإلقاء جثته بمصرف فى الإسكندرية المستشار عزت عبد اللاه رئيس المحكمة واعضاء هيئة المحكمة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، و المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وكلا من عمرو عارف وهيثم فخري وكلاء النائب العام ،وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، بالإعدام شنقا لكل من "م.ع.ر" سائق توك توك و" م.م.ش" سائق توك توك مما أسند إليهما، والسجن المشدد 3 سنوات بتهمة  تعاطي المخدرات، والحبس سنتين  للمتهم  " م.م.ع"، والزمتهما جميعا بالمصاريف الجنائية ، وذلك لاتهامهم في قتل وسرقة المجني عليه الطفل " م.إ.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، بالعثور علي جثة المجني عليه ملقاة بأحد المصارف بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أن التحريات توصلت إلى قيام كل من المتهم الأول " م.ع.ر" سائق توك توك والمتهم الثاني " م.م.ش" سائق توك توك، بأن عقدوا النية العزم على قتل المجني عليه الطفل " م.إ.م" 15 سنة، وذلك بعد استدراجه بالتوك توك خاصته لتوصيلهم إلى أحد أماكن القسم واستخدم المتهمان الوشاح القماشي الذي كان يرتديه المتهم الثاني، وقام المتهمان بلف ذلك الوشاح حول عنق المجني عليه، وقاما المتهمان بجذبة بقوة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاموا بالتخلص من الجثمان بالقائه بأحد المصارف المائية، ووضعوا عليه بعض القمامة والحشائش بقصد إخفائه وسرقوا التوك توك، وبيعة إلى المتهم الثالث "م.م.ع" عربجي، وحصلوا على مبلغ مالي بخس وأنفقه على ملذاته الشخصية وتعاطي المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة، ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن جثمان المجني عليه تبين وجود حز العنق يشير عمقه ودكانة إلى كونه ينشأ من الضغط على العنق،مما ادي الي كسر في العظم اللامي، وأن المتهمان الأول والثاني، بأن عقدوا النية على قتل المجني عليه عقب طلب المتهم الأول تواصلية وكان معه المتهم الثاني بغرض نية سرقة التوك توك خاصته إلى أن المتهم الثاني طلب تغيير خط سيره واقتياده إلى أحد المناطق النائية للتخلص منه، وتم إلقاء القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة،وبيع التوك توك للمتهم الثالث، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بعد أخذ رأي فضيلة  مفتي الديار المصرية في إعدام المتهمين الأول والثاني أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين ..

المستشار عزت عبد اللاه رئيس المحكمة واعضاء هيئة المحكمة
المستشار عزت عبد اللاه رئيس المحكمة واعضاء هيئة المحكمة

المستشار عزت عبد اللاه رئيس المحكمة
المستشار عزت عبد اللاه رئيس المحكمة

 

 
 
 

أخبار الإسكندرية

عقوبة القتل

الاعدام

اخبار الحوادث

محكمة جنايات الإسكندرية

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

"الغرفة التجارية بالإسكندرية" تستقبل وفدا من جمهورية مالطا لبحث سبل التعاون

الأربعاء، 15 مارس 2023 12:28 م

انتهاء نوة الحسوم سريعا بالإسكندرية.. توقف الأمطار وهدوء فى حركة الرياح وسطوع الشمس.. استمرار الأجواء الباردة والحرارة تسجل 11 درجة ليلا.. الأرصاد تحذر من النوات الربيعية.. ونوة "عوة " الأشد قوة

الأربعاء، 15 مارس 2023 03:00 م

محافظ الإسكندرية: مديرية القوى العاملة عينت 5409 شباب ضمنهم 153 من ذوى الهمم

الأربعاء، 15 مارس 2023 03:07 م

محافظة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

الأربعاء، 15 مارس 2023 03:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة