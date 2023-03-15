الإعدام شنقا لسائقين بتهمة قتل طفل وإلقاء جثته بمصرف فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، و المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وكلا من عمرو عارف وهيثم فخري وكلاء النائب العام ،وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، بالإعدام شنقا لكل من "م.ع.ر" سائق توك توك و" م.م.ش" سائق توك توك مما أسند إليهما، والسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات، والحبس سنتين للمتهم " م.م.ع"، والزمتهما جميعا بالمصاريف الجنائية ، وذلك لاتهامهم في قتل وسرقة المجني عليه الطفل " م.إ.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، بالعثور علي جثة المجني عليه ملقاة بأحد المصارف بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أن التحريات توصلت إلى قيام كل من المتهم الأول " م.ع.ر" سائق توك توك والمتهم الثاني " م.م.ش" سائق توك توك، بأن عقدوا النية العزم على قتل المجني عليه الطفل " م.إ.م" 15 سنة، وذلك بعد استدراجه بالتوك توك خاصته لتوصيلهم إلى أحد أماكن القسم واستخدم المتهمان الوشاح القماشي الذي كان يرتديه المتهم الثاني، وقام المتهمان بلف ذلك الوشاح حول عنق المجني عليه، وقاما المتهمان بجذبة بقوة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاموا بالتخلص من الجثمان بالقائه بأحد المصارف المائية، ووضعوا عليه بعض القمامة والحشائش بقصد إخفائه وسرقوا التوك توك، وبيعة إلى المتهم الثالث "م.م.ع" عربجي، وحصلوا على مبلغ مالي بخس وأنفقه على ملذاته الشخصية وتعاطي المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة، ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن جثمان المجني عليه تبين وجود حز العنق يشير عمقه ودكانة إلى كونه ينشأ من الضغط على العنق،مما ادي الي كسر في العظم اللامي، وأن المتهمان الأول والثاني، بأن عقدوا النية على قتل المجني عليه عقب طلب المتهم الأول تواصلية وكان معه المتهم الثاني بغرض نية سرقة التوك توك خاصته إلى أن المتهم الثاني طلب تغيير خط سيره واقتياده إلى أحد المناطق النائية للتخلص منه، وتم إلقاء القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة،وبيع التوك توك للمتهم الثالث، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدام المتهمين الأول والثاني أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين ..



المستشار عزت عبد اللاه رئيس المحكمة واعضاء هيئة المحكمة