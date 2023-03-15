الإسكان تخصص 68 قطعة أرض بـ17مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية ومدينة طبية

كتب أحمد حسن

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 68 قطعة أرض بـ17 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى مختلط – مخابز – مدينة طبية – حضانة – مكتب بريد – كنيسة – محطة خدمة وتموين سيارات – كافتيريات ومطاعم – غزل ونسيج – ملابس جاهزة – أمن غذائى، وأنشطة تعليمية وطبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وزراعية وفندقية، وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (صناعى – طبى – حوش زراعي – غزل ونسيج – ملابس جاهزة)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 11 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى مختلط – إداري – تجاري محطة خدمة وتموين سيارات – تجارى إدارى – تجارى إدارى فندقى – طبى – تعليمى – تجارى فندقى – تجارى)، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى مختلط – طبى – سكنى)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 11 قطعة أرض، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – مخبز –صناعى – أمن غذائى)، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (مخبز – تجارى إدارى سكنى – صناعى – مركز طبى).

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (حضانة)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى مختلط –تجارى إدارى سكنى – كافتيريات ومطاعم)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (صناعى)، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (تجارى إدارى سكنى – إدارى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (سكنى تجارى – مركز خدمة وصيانة سيارات – تجارى – إدارى)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (مدينة طبية – محطة تموين سيارات – تجارى).

وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تعليمى)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (تجارى)، وفى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى مختلط)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (طباعة ملابس)، وفى مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (مكتب بريد)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مطرانية لطائفة الأقباط الأرثوذكس.