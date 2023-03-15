وذكر بيان للجهاز - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن القتلى هم كل من الإرهابي (أبو قيس الفراجي) المكنى (أبو سامر) الذي يشغل حالياً منصب الشرعي العام لما يسمى ولاية شمال بغداد، وسابقاً مسؤول الأسرى والقتلى ، والإرهابي (عبد الوهاب محمد الفراجي) المكنى (أبو منصور) سابقاً بعدما كان يشغل منصب الاقتصادي العام، وحاليا كنيته (وسام الفراجي) أو (مروان) ويشغل منصب مسؤول المفارز الأمنية.

من جانب أخر أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أهمية دعم التفاهمات السياسية بين مختلف التيارات الوطنية بما يؤمن الاستقرار والإزدهار الاقتصادي.