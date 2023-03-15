الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة وتحذر من نوعية الملابس.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وذلك بعد حالة التقلبات الجوية التى شهدتها أغلب أنحاء الجمهورية مؤخرا.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه متوقع من غدا الخميس بداية اعتدال وتحسن فى الأحوال الجوية، و تستقر الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة يستمر يومى الخميس والجمعة.





وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، أن العظمى على القاهرة تصل لـ 25 درجة ، لافتا إلى أن البلاد تتأثر بنشاط رياح جنوبية غربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشرقية.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة نلاحظ اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع يوم الجمعة، لافتا إلى أن الرمال المثارة هى الظاهرة المؤثرة على المناطق المكشوفة.

وكشف أنه متوقع من يوم السبت المقبل ، بداية انخفاض فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية وتصل العظمى بالقاهرة على سبيل المثال 21 درجة ، مناشدا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومى، خاصة فى ظل التقلبات الجوية فى هذه الفترة الانتقالية مع انتهاء فصل الشتاء واقتراب فصل الربيع .

وأكد أنه على مدار الخميس والجمعة نشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، مناشدا المواطنين يتوخى الحذر فى نوعية الملابس وعدم التخلى عن الملابس الشتوية خاصة فى فترة التقلبات التى نشهدها حاليا ما بين ارتفاعات وانخفاضات فى درجات الحرارة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.



