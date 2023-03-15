افتتاح ملتقى الأقصر الأول لنقد الشعر بمشاركة 15 شاعرا مصريا وعربيا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر افتتاح فعاليات ملتقى الأقصر الأول لنقد الشعر، الذى ينظمه بيت الشعر بالأقصر، بقيادة الشاعر حسين القباحى، مدير بيت الشعر بالأقصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشعر، بمشاركة 15 ديوان شعر؛ لخمسة عشر شاعًرا، يمثلون كتيبة الشعر الصاعدة، و13 ناقدًا من خيرة نقاد مصر، والوطن العربى.

وحضر حفل الافتتاح: الشاعر والأديب الدكتور أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى سابقًا، والدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار بجامعة الأقصر، والدكتور محمود النوبى، وكيل كلية الألسن بجامعة الأقصر، وعدد كبير من الأدباء، والشعراء فى مصر، والوطن العربى.

ومن جانبه شارك الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فى افتتاح الملتقى وأشاد بالدور الثقافى والتنويرى؛ الذى يلعبه بيت الشعر بالأقصر، موضحاً أن بيت الشعر بالأقصر أصبح منارة، وملتقى شعريا وأدبيا لشعراء وأدباء الصعيد، ومصر، والوطن العربي، موجهًا شكره للدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة؛ لدعمه المستمر لبيت الشعر في الأقصر، والذي أسفر عن اكتشاف العديد من المواهب الشعرية، وأكد على أهمية التعاون المستمر مع بيت الشعر،مشيرًا إلى أن الشعر يشكل مصدرا للمعارف ومستودع قيم، وهو الذاكرة الأولى لثقافتنا العربية.

ومن جانبه وجه الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، الشكر لرئيس جامعة الأقصر، على حضوره حفل افتتاح ملتقى الأقصر الأول لنقد الشعر، رغم مشغولياته الكثيرة، مشيداً بالدور الملموس لجامعة الأقصر؛ ممثلة في كلية الفنون الجميلة، ولمساتها في تجميل كورنيش النيل، وميادين المحافظة، وكلية الآثار، ومشاركة علمائها في العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة، وكلية الألسن، التي لها نشاطات كبيرة وأيادي بيضاء في العمل العام، قائلًا: جامعة الأقصر، رغم حداثة إنشائها؛ إلا أنها ولدت كبيرة، وعريقة؛ كونها تقع في مدينة الألف باب، عاصمة النور والثقافة.