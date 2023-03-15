افتتاح عيادات طبية جديدة فى برج العرب غرب الإسكندرية

قامت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، بزيارة الإدارة الصحية ببرج العرب يرافقها الدكتورة "حنان أنور" وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب الوقائى وعدد من قيادات مديرية الشئون الصحية ، وبحضور اللواء الدكتور "طه زهير" رئيس مجلس ومركز برج العرب ، والنائب "إيهاب ابو كليلة" عضو مجلس الشيوخ

وقالت الدكتورة "ناهد هرفى" مديرة الإدارة الصحية ببرج العرب أن وكيل الوزارة قامت بزيارة المركز الصحى بإدارة برج العرب حيث قامت بالمرور على غرفة الطوارئ ، وقسم السمعيات والصيدلية ، وتابعت قياس السمع للأطفال حديثى الولادة وتأكدت من توافر الألبان بالصيدلية

وتفقدت وكيل الوزارة أعمال مبادرة الكشف على المقبلين على الزواج كما افتتحت قسم المعلومات الدوائية بالإدارة الصحية.

وقامت وكيلة الوزارة بإفتتاح عيادتى الأسنان بالمركز الصحى والاحتفال مع الأطفال باليوم العالمى للأسنان، كما قامت بتكريم المهندس "خليل الصاوى" لقيامه بالتبرع بوحدة أسنان مشيدة بدور المجتمع المدنى فى المساهمة فى رفع كفاءة الخدمات الصحية التى تقدمها الدولة

عقب ذلك، توجهت وكيل الوزارة إلى وحدة طب الأسرة بقرية أبو صير، حيث قامت بافتتاح غرفتى العلاج الطبيعى الخاصة بالأطفال والكبار، وأشادت بالمجهود المتميز ووجود الأجهزة الحديثة بهما، كما قامت بحضور الاحتفال اليوم العالمى للأسنان، وشهدت الفقرات الخاصة بالأطفال خلال الاحتفال.