ابن محافظة كفر الشيخ يفوز ببطولة العالم فى القوة البدنية الوزن الثقيل.. صور

تمكن حكيم رزق، من أبناء محافظة كفر الشيخ، من الحصول على المركز الأول على مستوى العالم فى بطولة القوة البدنية، التى أقيمت بمدينة الغردقة من الفترة 7 مارس حتى 12 مارس الجارى، وحصل على الميدالية الذهبية فى وزن الثقيل، وزن المحترفين فى "مسابقة الأقوياء" فئة وزن 140 وزن الثقيل.

وحكيم رزق لاعب منتخب مصر رفع أثقال من 1996 إلى 2011 بطل عرب وتصفيات عالميه مع المنتخب فى هذه الفترة، وانتقل للقوة البدنية، ومن ضمن الفريق الذى شارك فى مستر أولمبيا فى ولاية نفادا بلاس فيجس، عامى 2019و2021، ورتبت سادس على مستوى العالم فى لعبة رفع الاثقال، وحصل على الميدالية الذهبية فى وزن الثقيل، وزن المحترفين فى "مسابقة الأقوياء" فئة وزن 140 وزن الثقيل، فى بطولة العالم فى القوة البدنية التى شهدتها مدينة الغردقة.

وأكد حكيم رزق، أنه سعيد بفوزه بالبطولة فى وزن الثقيل، فى بطولة العالم لألعاب القوة البدنية، فى أول مشاركة له، بعد ممارسته للعبة رفع الاثقال، ضمن منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه شارك فى مسابقة مستر أولمبيا عامى 2019و2021، وحصل على المركز ال11 عالميا.

وأضاف حكيم، لـ" اليوم السابع"، أنه ينوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى ووالدته رحمها الله، وكل مدربيه فى كل مراحل حياته، وفى الألعاب التى مارسها.

وقد انطلقت فعاليات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2023، لأول مرة فى مصر، واستضافت َمدينة الغردقة نحو 50 دولة فى أحد المنتجعات السياحية الكبرى، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، إشراف اللواء محمود بركات، رئيس الاتحادين المصرى والعربى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للقوة البدنية.

وأوضح اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية، أنه وقع الاختيار على مدينة الغردقة لاستضافة بطولة العالم للقوة البدنية، التى تقام لأول مرة فى مصر، نظرا المقومات السياحية والإمكانيات المادية والبشرية التى تتمتع بها المدينة من فنادق ومنتجعات سياحية وصالات رياضية ومطار دولى وطرق على أعلى مستوى، وجرى اختيار شعار البطولة والميداليات بالأشكال الفرعونية، التى تعكس حضارة الشعب المصري.



شهادة لحكيم رزق بطل العالم



اثناء تتويج ندا بالبطولة



ححيم رزق مع احد ابطال العالم في مسابقة مستر اولمبيا



تتويج حكيم رزق بطلا للعالم



حكيم رزق اثناء البطولة



حكيم رزق بطل العالم في رفع الاثقال