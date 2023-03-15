وأكدت المصادر ذاتها في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة”،مشيرة إلى أن جثتين من بين الجثث الأربعة الأخيرة التي تم العثور عليها تعود لطفلة وطفل .

وكان الحادث قد وقع بعد ارتطام سفينة المهاجرين بصخرة في مياه ضحلة لتتحطم على بعد حوالي 150 متراً عن الساحل، وكان على متنها حوالي 180 مهاجراً لا يزال كثير منهم في عداد المفقودين.