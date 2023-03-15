إنطلاق مبادرة "صحتك بالدنيا "لعلاج السمنة وتشوهات القوام بالبحيرة

تنطلق اليوم فاعليات مبادرة "صحتك بالدنيا" والتى تنظمها وزارة الشباب بوحدة الطب الرياضي بمدينة دمنهور بالبحيرة والتى تستهدف علاج السمنة وتشوهات القوام والجسم.

وتتضمن مبادرة " صحتك بالدنيا " الكشف على المرضى بشكل مجانى على أيدى استاذه وأطباء متخصصين فى مجال التغذية بالاضافة الى ندوات توعوية لمواجهة السمنة المفرطة وتأثيرها على صحة المواطنين خاصةالشباب.

وتنطلق مبادرة "صحتك بالدنيا " على عدة مراحل بالمحافظات المختلفة وتم تنظيم المبادرة فى محافظات الدقهلية و كفر الشيخ و الفيوم وجارى تنظيم المبادرة فى محافظات أخرى منها محافظة البحيرة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات والمبادرات الجديدة بجميع مراكز المحافظة، مضيفا انه تم تنفيذ عدة مبادرات للشباب خلال الفترة الأخيرة لرفع مستوى وعى الشباب وتنمية قدراتهم العقلية والبدنية ومنها مبادرة وعى نحو مجتمع أمن ومستقر والتى تم تنفيذها بمراكز الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة انه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بمبادرة " "صحتك بالدنيا" والتى سيتم تدشينها اليوم الاربعاء بوحدة الطب الرياضي بمدينة دمنهور، لافتا إلى أن المبادرة الجديدة التى يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ويشرف عليه إدارة الاداء الرياضي ووحدة الطب الرياضى.