اليوم السابع
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إنجاز جديد للمرأة المصرية بقطاع الطيران باختيارها رئيسا للجنة التوجيهية للمرأة الأفريقية

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:25 ص
إنجاز جديد للمرأة المصرية بقطاع الطيران باختيارها رئيسا للجنة التوجيهية للمرأة الأفريقية لأفكاك
كتبت رحاب نبيل

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تتويجا للجهود التي توليها وزارة الطيران المدني بتدعيم المرأة العاملة على المستويين الإقليمى والدولى في مجال الطيران المدني، وتزامنآ مع الإحتفال بيوم المرأة العالمي، أشاد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى باختيار المهندسة إنجي اليظى مستشار بسلطة الطيران المدني المصري رئيساً للجنة التوجيهية للمرأة الأفريقية فى الطيران، وذلك في المبادرة التي أطلقتها المنظمة الإفريقية للطيران المدني "أفكاك" (AFCAC)، حيث يتم اختيار عضوات هذه اللجنة من الكوادر النسائية المتميزة والمعروفة  على مستوى القارة الإفريقية.
 
 
وتعتبر هذه اللجنة منصة تجمع المرأة الأفريقية، بالمهن التخصصية فى مجال الطيران المدنى من الدول والمنظمات غير الحكومية وممثلى الصناعة معآ للمشاركة فى تعزيز المساواة بين الجنسين وإعطاء النصائح والتوجيهات فى شأن النقص العام في القوى العاملة الماهرة في مجال صناعة الطيران.
 
جدير بالذكر أن "اليظى" تعد ثاني إمرأة مصرية وثالث إمرأة عربية شغلت منصب مندوب مصر  بمجلس منظمة الطيران المدنى الدوليه "الإيكاو" ولمده عامين منذ إنشاء المنظمة عام 1947.
 
 
 
 
 

قطاع الطيران المدني

المرأة الأفريقية

مجال صناعة الطيران

أفكاك

المنظمة الأفريقية للطيران المدني



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