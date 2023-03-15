إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم سيارتى نقل بمركز بدر بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نقل بطريق قرية التحدى التابع لمركز بدر وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر أن محافظة البحيرة شهدت مصرع شخصان وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.
وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
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