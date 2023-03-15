إصابة 8 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بشجرة على طريق الإسماعيلية بورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح، فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة على طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية ، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ باصطدام سيارة ميكروباص بشجرة بمنطقة الكيلو17 على طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع ب7سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية ، وأسفر الحادث عن إصابة، محمد عبد الله سالم سليمان 13 سنة مقيم أبو خليفة مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الله سالم سليمان 49 سنة، مقيم أبو خليفة ومصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد محمد علواني 22 سنة ومصاباشتباه كسر بالساق اليسرىكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسليمان محمد سالم 65 سنة ومصاب كسر بالساق اليسرى، وأحمد محمد عبد السلام32 سنة ومصاب اشتباه كسر بالحوض وكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم ، وسالم عبد ربه عبد العال43 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ومحمد شعبان إبراهيم20 سنة مصاب نزيف من الأنف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعصام النمر محمد عمر51 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني وكدمة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا ، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.



