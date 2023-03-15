إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز أبو المطامير في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص وملاكى بالقرب من مدخل مدينة أبو المطامير.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بأبو المطامير لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.