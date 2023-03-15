إصابة 3 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

وأستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين الثلاث وهم: محمد على جابر، 32 عاما، مصاب بإشتباه خلع بالكتف الايسر، ومحمد ربيع عباس، 24 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالذراع الايسر، واحمد محمد احمد، 15 عاما، مصاب بجرح قطعي بالوجه.وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصابين، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.