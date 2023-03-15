إصابة 3 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة مساء اليوم، فى حادث تصادم دراجتين نارييتن بمنطقة السحارة بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة السحارة جنوب مدينة بنى سويف ووقوع مصابين.
وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.
وأستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين الثلاث وهم: محمد على جابر، 32 عاما، مصاب بإشتباه خلع بالكتف الايسر، ومحمد ربيع عباس، 24 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالذراع الايسر، واحمد محمد احمد، 15 عاما، مصاب بجرح قطعي بالوجه.وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصابين، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.
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