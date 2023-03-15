إصابة مبيض محارة إثر سقوطه من أعلى "سقالة" بالشرقية

أصيب مبيض محارة بكسر مضاعف بالساق اليسري، إثر سقوطه من علو أثناء العمل على سقالة نطاق مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الإبراهيمية المركزى، بوصول" أحمد ال ا " 40 عاما مبيض محارة مصابا بكسر مضاعف بالساق اليسري، وتم تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعاف الاولية والعلاج اللازم.

يذكر أن 16 شخصا، أصيبوا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، أمس، إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق " بلبيس- انشاص الرمل" أمام عزبة ابو شرف، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزاومل، بوصول 16 شخصا مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم اثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق " بلبيس- انشاص الرمل" أمام عزبة أبو شرف، نطاق مركز بلبيس، وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف إلى مستشفى الزوامل لتقديم الاسعافات الاولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، فيما غادر المصابون المستشفى بعد تحسن حالته

