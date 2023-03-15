إصابة عامل بجرح طعنى فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية المخبز الألي دائرة قسم أول سوهاج بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عن المشاجرة إصابة عامل بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر وتم نقله للمستشفى العام بسوهاج لتلقى العلاج اللازم وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد وجود مشاجرة ومصاب بشارع المخبز الألي دائرة القسم بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة وتم ضبط المتهمين والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث القسم وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين " طرف أول " كريم م م ع 26 سنة عامل بأجر مصاباً " بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر " وتم نقله لمستشفي سوهاج العام.

وبين " طرف ثان " منتصر م ه 45 سنة عامل بأجر الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته الأداة المستخدمة " سكين " بأرشاده وبسؤال شقيق المصاب المدعو إسلام م م ع 23 سنة عامل بكافتيريا ويقيم بذات الناحية إتهم الطرف الثاني بالتعدي علي شقيقه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم وتم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.