إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بقرية أبو العراج فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء تجديد شبكة الكهرباء بتجمع العرجانى والعطيات بقرية أبو العراج بزرع أعمدة هيكلية جديدة بمتابعة سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ويتم العمل فى زرع أعمدة هيكلية وشد الأسلاك، وتوصيل التيار الكهربائى بالتجمع، تركيب كشافات بالقرية.

وتشهد قرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بجهود مجتمعية.

وقال "حسين اسبيتان"، رئيس قرية ابوالعراج، إن القرية تشهد تنمية عمرانية تتضمن إعادة تأهيل وتطوير 6 آبار مياه، وجارى إنشاء محطة تحلية لأهالى القرية، وجارى إعادة تأهيل مسجدين، والاستعداد لتنفيذ عدد من المشاريع الخيرية.

وأشار إلى أن هذه الخدمات تقدمها إحدى الجمعيات الأهلية فى إطار الدور المجتمعى الخدمى ويشمل تركيب 6 طلمبات مياه فى قرية أبو العراج، وإعادة تأهيل وتطوير الآبار وتركيب الطلمبات.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء أن "سعيد عرادة" رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد تفقد سير العمل بالمشروعات الجارية بقرية أبو العراج بحضور "حسين اسبيتان" رئيس القرية، وعدد من سكانها.

وأوضح بيان مجلس مدينة الشيخ زويد أن المشروعات هى إعادة تأهيل مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسى، والوحدة المحلية لقرية أبو العراج، وتغيير خطوط الاتصالات وتركيب كابلات الفيبر لتحسين أداء خدمة الاتصالات والأنترنت، وموقع تم تخصيصه لإنشاء محطتى تحلية مياه بقريتى أبو العراج ، والجورة، لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

يذكر أنه سبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد عن قيام لجنة فنية متخصصة برئاسة أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة بتفقد موقع تم تحديده مسبقا لتنفيذ مشروع مدفن صحى أمن، وتوجهت اللجنة لقرية "الزوارعة" برفقة صالح ابو هولى سكرتير المدينة، وتم تفقد الموقع المخصص من قبل المحافظة لإنشاء المدفن الصحى لخدمة مدينة الشيخ زويد ورفح.

وأكد سكرتير عام المحافظة أن المكان المخصص مطابق للمواصفات، وملائم بيئياً وخارج الكتلة السكانية ويخدم الأجيال الحالية، والأجيال القادمة.

وضمت اللجنة 17 عضواً من وزارة التنمية المحليّة، ووزارة البيئة وكل جهات الاختصاص، ومقاول المشروع، وإدارة شئون البيئة، ووحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة.