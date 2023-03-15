إحالة مسجل خطر حول شقته مخزنا للمواد المخدرة فى الجيزة للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة مسجل خطر للمحاكمة الجنائية لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة الجيزة.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم بعد أن حول شقته مخزنا للمواد المخدرة فى الجيزة لترويجها على عملائه، وكلفت رجال المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشف مسجل خطر تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس في الجيزة، لرجال المباحث عن تخزينه المواد المخدرة بشقته، عقب الحصول عليها من عاطل أرشد عن هويته.

واعترف المتهم بأنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، طمعا في تحقيق مكاسب مالية طائلة، وأشار إلى تواصله مع عملائه هاتفيا، لتحديد موعد ومكان بيع المخدرات لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بترويج مواد مخدرة بين عملائه بعدة مناطق في الجيزة.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، قبل ترويجه كمية من مخدر الإستروكس، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وتخزينها بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.