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إحالة عامل قتل ربة منزل باستخدام زجاجة وأنبوبة غاز بشبرا الخيمة للمفتى

الأربعاء، 15 مارس 2023 01:44 م
إحالة عامل قتل ربة منزل باستخدام زجاجة وأنبوبة غاز بشبرا الخيمة للمفتى محكمة
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، اليوم، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبواليزيد جاب الله، ووكيل النيابة إسلام عدلى، وأمانة سر هانى خطاب، بإحالة عامل المتهم بقتل ربة منزل بشبرا الخيمة للمفتى، وحددت جلسة 8 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

 

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 26785 لسنة 2022، جنايات قسم أول شبرا، والمقيدة برقم 2934 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم " أحمد ا. م.س"، 28 سنة، عامل، ومقيم عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، بقتل المجنى عليها "منى محمود أحمد درغام"، عمدًا مع سبق الإصرار.

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه إلى مسكنها وقام بالتعد عليها باستخدام أدوات " زجاجه أسطوانة غاز" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بأن كال لها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما أحرز أدوات "زجاجة وأسطوانة غاز" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.


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محكمة جنايات شبرا الخيمة

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