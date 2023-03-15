إحالة استورجي للمفتي قتل شخصًا وأشعل النار فى جثته لخلافات مالية بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بإحالة أوراق استورجي لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه وآخر بقتل شخص وإشعال النار بجثته وسرقة محفظته بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، مع استمرار حبس المتهم الثاني لجلسة النطق بالحكم يوم 17 مايو المقبل.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17651 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 966 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد م ح"، 21 سنة، استورجي، و"عبد الرحمن م ع"، 15 سنة، استورجي، مقيمان قرقشندة دائرة مركز شرطة طوخ، قتلا المجني عليه "محمد توحيد أحمد عبد الحميد محمد"، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بينا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين".



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاما باستدراج المجني عليه إلى مكاناً نائياً، وما أن ظفرا به حتى أشهرا في وجه السلاح الأبيض آنف البيان وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا إصابته المبيئة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الموفق، والتي أودت بحياته.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين عقب التأكد من قتله اتفقا على إخفاء معالم الجريمة وسكبا كمية من المواد المعجلة للاشتعال "البنزين" وإضرام النيران بالمجني عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة، أنه تلك الجناية تلتها جنابة أخرى، وهى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، سرقا المنقولات المبينة قدرا بالأوراق (محفظة جلدية بها مبلغ مالي - بطاقة رقم قومي)، والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام حال حملهما سلاح أبيض ظاهرا محل الإتهام التالي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وألمح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض "سكين"، كما حازا وأحرزا أداة (مواد معجلة للإشتعال) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بدون مبرر قانوني وبدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.



وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، قيام المتهمان بارتكاب الواقعة عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" على إثر خلافات مالية فيما بينهم، وقاما باستدراجه إلى مكانا نانيا وما أن ظفرا به حتى أشهرا في وجهه السلاح الأبيض آنف البيان وقاما بطعنه عدة طعنات قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته، وعقب التأكد من قتله اتفقا على إخفاء معالم الجريمة، وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصية وسكب كمية من المواد المعجلة للاشتعال "بنزين" واشتعال النيران بالمجني عليه.



وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا واعترفا بارتكابها تفصيلاً، وأرشدا المتهم الأول عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وكذا متعلقات المجني عليه.



