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أمطار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:19 ص
أمطار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء حتى الإثنين المقبل حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 15 مارس حتى الإثنين المقبل 20 مارس 2023 ، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:- 

- الأربعاء 15 مارس:- 

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- الخميس 16 مارس: -

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- من الجمعة 17 مارس إلى الأحد 19 مارس:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الإثنين 20 مارس:-

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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