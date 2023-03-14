6 نصائح قانونية لتجنب النصب الإلكترونى.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتعرض بعض المواطنين، لعمليات النصب الإليكترونى خلال شراء المنتجات عبر الإنترنت، ومع زيادة تلك الجرائم خلال الفترة الماضية، يقدم "اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز النصائح لتجنب النصب الإليكترونى.

1- تجول بين المواقع المختلفة قبل أن تقوم بعملية الشراء لمقارنة الأسعار والمواصفات.

2- لا تعطى تفاصيل وبيانات بطاقتك الإئتمانية عبر البريد الإلكتروني أو عبر غرف المحادثة.

3- تسوق عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الإئتمانية التي تستعملها في الشراء.

4- قم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الإئتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الإنترنت، وأسماء الشركات التي اشتريت منها، والتي قد تختلف أحيانا عن اسم موقعها على الإنترنت.

5-استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت، وخصصها لهذا الغرض حتى يسهل عليك اكتشاف أي محاولة لاستعمال بطاقتك، واحرص على أن يكون رصيد هذه البطاقة يتناسب مع قيمة مشترياتك عبر الإنترنت.

6- احرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة الطيبة واقرأ بدقة شروط البيع، وخاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الإنترنت، إذ أن هناك بعض المواقع تحتوي على خانات للأسئلة المتكررة، فلابد من مراجعتها إذا كان لديك أي تساؤل أو مشكلة.