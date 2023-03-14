54.0 % انخفاض بقيمة العجز فى الميزان التجارى شهر ديسمبر 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء النشــرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2022 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـزان التجارى 1.93 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2022 مقابل 4.20 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 54.0 ٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصـادرات بنسبـة 2.7٪ حيـث بلغـت 4.18 مليـار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2022 مقابـل 4.29 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهـمها ( ملابس جاهزة بنسبة 4.8٪، منتجات البترول بنسبة 41.2 ٪، البترول الخام بنسبة 45.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 31.4٪) .

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 47.3٪، فواكه طازجة بنسبة 25.7 ٪، أسمدة بنسبة 83.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 22.9 %).

وانخفضت قيمـة الــواردات بنسبــة 28٪ حيـث بلغـــت 6.11 مليــار دولار خــــلال شهــر ديسمبر 2022 مقابـــل 8.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا منتجات البترول بنسبــة 7.2 %، ادويه ومحضرات صيدلة بنسبــة 16.2 %، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 48.8%، قمح بنسبة 28.4٪)، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: (الغاز الطبيعي بنسبة 82.5%، خشب ومصنوعاته بنسبـة 8.5 ٪، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب بنسبة 16.2%، تقاوي وبذور للبذار بنسبـة 9.3 ٪).