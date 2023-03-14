3 ملايين و622 ألف طن حجم الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى ديسمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي واصل التراجع الملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث سجل حجم الاستهلاك المحلى نحو 3 ملايين و622 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، بينما كان نحو 3 ملايين و660 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 38 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجع وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و533 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 3 ملايين و591 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 58 ألف طن.

وفي شهر أغسطس الماضي رصدت بيانات الجهاز تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 4238 ألف طن، بينما كانت نحو 4433 ألف طن في شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ نحو 195 ألف طن، كما سجل الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات ارتفاعا طفيفا في نفس الفترة، حيث سجل نحو 2449 ألف طن، في أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 2440 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 9 آلاف طن، كما بلغ الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2816 ألف طن في أغسطس الماضي، مقابل 2379 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 437 ألف طن.