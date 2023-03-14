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21 مارس.. النيابة العامة تنتهي من تسلم ملفات تعيين وظيفة معاون دفعة 2022

الثلاثاء، 14 مارس 2023 07:00 ص
21 مارس.. النيابة العامة تنتهي من تسلم ملفات تعيين وظيفة معاون دفعة 2022 النيابة العامة- أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

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أعلنت النيابة العامة عن موعد تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2022 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، خلال الفترة من 11 وحتى 21 مارس لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.
 
وانتهت النيابة العامة، الخميس الموافق 2 مارس، من تلقى طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكور وإناث"، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022. 
 
 
واشترط الإعلان على أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.
 
ونبهت النيابة العامة في إعلانها على الحضور بالكمامة ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد المواعيد المحددة بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيا على موقع النيابة العامة .
 
وعن الأوراق المطلوبة عند سحب الملف فتم تحديدها:
 
1- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.
 
2- صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.
 
وعقب سحب الملف يتم فتح الموقع الالكتروني الخاص بالنيابة العامة لمتابعة التقديم حتى أخر يوم لتقديم الملفات ‏https://ppo.gov.eg.
 
وعن البيانات المطلوبة على الموقع الالكتروني بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات تكتب علي الموقع الإلكتروني، حيث بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الملف خمس نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

النيابة العامة

وظيفة معاون نيابة من دفعة 2022

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