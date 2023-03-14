وكيل الأزهر يدعو الدبلوماسيين العرب للتمسك باللسان العربي في المحافل الدولية

كتب لؤى على

قدم وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع ل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، خمس توصيات ورسائل مهمة للحفاظ على اللغة العربية وهي:-

أولها: أن ينطق الدبلوماسيون العرب باللسان العربي في المحافل الدولية، والأوساط السياسية.

وثانيها: أن تفعل التشريعات الخاصة بحماية اللغة العربية والنهوض بها، بما يجعلها حاضرة في مختلف ميادين المعرفة والثقافة، والحياة العامة، والأنشطة الفنية والإعلامية.

وثالثها: أن تعمل الدوائر التربوية على إيجاد صيغ وبدائل مرغبة للنشء في دراسة العربية والتكلم بها.

ورابعها: ضرورة توفر إرادة حقيقية وقرار بآليات تنفيذية يعنى بتعريب العلوم المعاصرة.

وخامسها: أن تصطبغ الرسالة الإعلامية بالصبغة اللغوية الفصيحة.