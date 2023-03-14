وزير الخارجية يشارك باجتماع افتراضى لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول المناخ

كتب: أحمد جمعة

شارك سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ COP27 اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري الافتراضي لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة إليه من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ السيد جون كيري.

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى تناول الاجتماع لما تحقق من نجاحات خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ وسبل البناء عليها في إطار التحضير لمؤتمر المناخ المقبل COP28 المقرر عقده نهاية العام الجاري في الإمارات، حيث أكد الوزير شكري على ما مثله مؤتمر شرم الشيخ من محطة هامة على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لالتزامات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

كما أوضح وزير الخارجية أن نجاح عمل المناخ الدولي في تحقيق أهدافه يتطلب مراعاته لشواغل مختلف الأطراف المعنية بما يعزز من ثقتها وانخراطها في العمل المناخي، وذلك على نحو ما تحقق خلال مؤتمر COP27 الذي شهد إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية الأكثر تضرراً.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أبرز كذلك النداء الصادر عن مؤتمر COP27 لإصلاح مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية، على نحو يسهم في زيادة تمويل المناخ وتيسير الحصول عليه بالتوازي مع تقديم المنح الميسرة لدعم جهود مواجهة تغير المناخ. وقد أعرب وزير الخارجية كذلك عن ثقته في قدرة منتدى الاقتصادات الكبرى على الاضطلاع بدور هام في دعم العمل المناخي على العديد من الأصعدة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية في تصريحاته، أن الاجتماع يأتي في إطار الإعداد لاجتماع منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ على مستوى القمة المقرر عقده الشهر المقبل، موضحاً أن منتدى الاقتصادات الكبرى تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة أمريكية، بهدف تعزيز طموح العمل المناخي وتيسير الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية حول موضوعات الطاقة والمناخ.