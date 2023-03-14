اليوم السابع
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وزير البترول يتفقد مركز لتحكم فى الشبكة القومية للغازات

الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:40 ص
وزير البترول يتفقد مركز لتحكم فى الشبكة القومية للغازات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال تفقد الناتا
كتبت -مروة الغول

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أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لسير العمل بالمركز القومى للتحكم فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية (الناتا)  ، واستمع لشرح العاملين بالمركز حول ما يشهده من تطوير مستمر يواكب به خطط التوسع فى الشبكة وتحديثات أنظمة التشغيل.
وأشاد الوزير بالتطور الملحوظ في الناتا ومسايرتها للمتغيرات الضخمة التى شهدتها صناعة الغاز المصرية، وكفاءة الشباب العاملين، الذين يعبرون عن نجاح قطاع البترول فى الحفاظ على تواصل وتوالى الأجيال التى لديها القدرة على العمل بالتقنيات الحديثة ولديها رؤية وإدراك لأهمية ما تؤديه سواء بالنسبة لقطاع البترول أو الاقتصاد الوطنى أو تأمين تلبية احتياجات قطاعات الدولة وأهالينا من الغاز الطبيعى.
 
 رافقه فى الجولة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).
 
 

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