هطول أمطار على مدن وقرى كفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى كفر الشيخ هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، خاصة على المدن والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط، بطول 120 كيلو بمطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم والبرلس، ولم تتأثر حركة الملاحة بهطول الامطار، وانطلقت مراكب الصيد من ميناء الصيد بالبرلس في رحلات صيد عبر البحر المتوسط، بعد تزويدها بالوقود والثلوج.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها..

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر فى الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن هطول أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية قد تصل إلى حد السيول على سيناء وتشمل المحافظات التالية "طابا-نويبع -شرم الشيخ-دهب -سانت كاترين-الطور -الغردقة- القصير - رأس غارب- مرسي علم- الزعفرانة- رأس سدر- رفح"، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد تكون مختلفة الشدة على هذه المناطق كما يمكن سماع دوي الرعد أحيانا.

كما تكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي القاهرة وجنوب الوجه البحري، كما تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح وتكون السحب، وتنشط الرياح على جميع الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

كما أعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن غطاء سحابي من السحب الرعدية يؤثر على سيناء وخليج العقبة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا مع استمرار السحب الركامية الممطرة على طول السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعديةأحيانا، وأوضحت هيئة الأمطار عن هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ،كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الصعيد ومناطق من خليج السويس وسيناء.