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هبوط حاد لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ورأس المال أدنى مستوى تريليون جنيه

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:25 ص
هبوط حاد لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ورأس المال أدنى مستوى تريليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 6 مليارات جنيه خلال 15 دقيقة ليهبط أدنى مستوى تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 15291 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2617 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 17971 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 6300 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2737 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.

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