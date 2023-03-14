هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.49% بختام تعاملات منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، واستقر رأس المال السوقي عند تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 15362 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2665 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 18163 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6335 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4127 نقطة.