نيويورك تايمز: ميتا تخطط لتسريح 10 آلاف موظف وإلغاء 5000 وظيفة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شركة ميتا، مالكة فيس بوك وإنستجرام إنها تخطط لتسريح حوالى 10 آلاف موظف، أو ما يقرب من 13% من قوتها العاملة، فى أحدث خطوة لتحقيق ما وصفه مؤسس الشركة، مارك زوكربيرج، بـ "عام من الكفاءة"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال زوكربيرج فى مذكرة نُشرت على موقع الشركة الإلكتروني إن تسريح العمال سيؤثر على فريق التوظيف هذا الأسبوع ، مع إعادة هيكلة مجموعات التكنولوجيا والأعمال فى أبريل ومايو.

الإعلان الجديد هو الجولة الثانية من التخفيضات للشركة خلال نصف العام الماضى، فى نوفمبر سرحت ميتا أكثر من 11 ألف شخص، أو حوالى 13% من قوتها العاملة فى ذلك الوقت.

وقال زوكربيرج فى المذكرة إن ميتا تخطط أيضًا لإغلاق حوالى 5000 وظيفة شاغرة لم يتم شغلها بعد، وكتب: "سيكون هذا صعبًا ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك".

وقالت الصحيفة انه مع تدهور الاقتصاد العالمي وانكماش أسواق الإعلانات الرقمية العام الماضي ، بدأ زوكربيرج فى وضع حد للنمو غير المقيد لشكاته، ولامتيازات المزظفين داخل "ميتاوبعد تسريح العمال فى نوفمبر، والذى أثر بشكل كبير على أقسام الأعمال وفرق التوظيف، ألمح زوكربيرج إلى مزيد من التخفيضات.

التخفيضات الجديدة هى الموجة الأولى فقط ومن المرجح أن تؤثر بشدة على الوظائف غير الهندسية، كما زعمت بلومبرج أنه من المتوقع أيضًا أن تغلق Meta بعض المشاريع.