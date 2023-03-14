اليوم السابع
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ننشر المنتجات المطلوبة لمشروعات الكهرباء لمدة 5 سنوات بتكلفة 45 مليار جنيه

الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:00 ص
ننشر المنتجات المطلوبة لمشروعات الكهرباء لمدة 5 سنوات بتكلفة 45 مليار جنيه وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع تفاصيل الخطة ااستراتجية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقى، لحصر المهمات الكهربائية المطلوبة لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمدة 5 سنوات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليار جنيه بواقع 9 مليارات جنيه سنوياً، وذلك لمساعدة المستثمر المحلى فى التجهيز لمتطلبات السوق والقدرة على منافسة المنتج الأجنبي، وفيما يلى حصر للمنتجات الكهربائية المطلوبة:
 
أولا: على مستوى الجهد المتوسط:
 
1- 266 ألف عمود.
 
2- 84 ألف كيلو متر كابلات.
 
3-  45 ألف طن موصلات.
 
4- 22 ألف وحدات ربط حلقى.
 
5- 46 ألف سكاكين.
 
ثانياً  الجهد المنخفض :
 
1- 2 مليون 75  ألف عمود.
 
2-  12 ألف لوحات.
 
3- 16 ألف كيلو متر كابلات.
 
4- 9 آلاف و200 صندوق.
 
5- 357  ألف كيلو متر من الموصلات.
 
ثالثا الجهد المتوسط:
 
1-  63  ألف محول.
 
2- 63 ألف أكشاك فارغة.
 
3- 786 موزع.
 
4- 852 خلايا جهد متوسط.
 
 
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أكد أن توطين الصناعة المحلية أمر لا غنى عنه لمصلحة الوطن لتوفير العمل الصعبة و المنتج المحلى له أولوية بوزارة الكهرباء بشرط أن يطابق المواصفات العالمية ، و تبلغ نسبة المكون المحلى حاليا بمشروعات القطاع 35% و نخطط أن تصل إلى 55% خلال العام الحالي و 70% بحلول 2024.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

الطاقة الشمسية

توطين الصناعة المحلية

الشركة القابضة لكهرباء مصر



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