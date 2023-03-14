ننشر المنتجات المطلوبة لمشروعات الكهرباء لمدة 5 سنوات بتكلفة 45 مليار جنيه

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع تفاصيل الخطة ااستراتجية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقى، لحصر المهمات الكهربائية المطلوبة لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمدة 5 سنوات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليار جنيه بواقع 9 مليارات جنيه سنوياً، وذلك لمساعدة المستثمر المحلى فى التجهيز لمتطلبات السوق والقدرة على منافسة المنتج الأجنبي، وفيما يلى حصر للمنتجات الكهربائية المطلوبة:

أولا: على مستوى الجهد المتوسط:

1- 266 ألف عمود.

2- 84 ألف كيلو متر كابلات.

3- 45 ألف طن موصلات.

4- 22 ألف وحدات ربط حلقى.

5- 46 ألف سكاكين.

ثانياً الجهد المنخفض :

1- 2 مليون 75 ألف عمود.

2- 12 ألف لوحات.

3- 16 ألف كيلو متر كابلات.

4- 9 آلاف و200 صندوق.

5- 357 ألف كيلو متر من الموصلات.

ثالثا الجهد المتوسط:

1- 63 ألف محول.

2- 63 ألف أكشاك فارغة.

3- 786 موزع.

4- 852 خلايا جهد متوسط.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أكد أن توطين الصناعة المحلية أمر لا غنى عنه لمصلحة الوطن لتوفير العمل الصعبة و المنتج المحلى له أولوية بوزارة الكهرباء بشرط أن يطابق المواصفات العالمية ، و تبلغ نسبة المكون المحلى حاليا بمشروعات القطاع 35% و نخطط أن تصل إلى 55% خلال العام الحالي و 70% بحلول 2024.