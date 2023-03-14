اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:15 م
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نقابة الأطباء البيطريين تقرر اعتماد شهادات "التغذية العلاجية" لأعضائها

الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:07 م
نقابة الأطباء البيطريين تقرر اعتماد شهادات "التغذية العلاجية" لأعضائها الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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دعا الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، كافة الأطباء البيطريين لحضور الجمعية العمومية المقرر يوم السبت المقبل، 18 مارس 2023، بمقر المركز العلمى بالأزبكية.
 
وأوضح النقيب العام، أن اجتماع مجلس النقابة، أمس الإثنين، قد أسفر عن:
 
1- مراجعة اللائحة المالية الإدارية والتعديلات المقترحة، التى سيتم  نشرها على الصفحة الرسمية للنقابة لعرضها على الجمعية العمومية قبيل الانعقاد.
 
2- تم إرجاء البند السادس من بنود الجمعية العمومية، بشأن اعتماد القيم المالية للخدمات النقابية وتوحيدها على مستوى الجمهورية، والمعلن عنه سلفا، حرصا على عدم تحميل الأطباء لأعباء إضافية فى ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه .
 
3- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد الشهادات الخاصة بتخصص التغذية العلاجية "دبلوم-ماجستير- دكتوراه"، واستخراج كارنيهات فى هذا التخصص لأعضاء الجمعية العمومية الحاصلين على هذه الدرجات العلمية .

نقابة الاطباء البيطريين

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