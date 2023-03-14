وأضافت النائبة، حسبما أفادت قناة "الحرة"، أن الميزانية توفر القدرات للتعامل مع التهديدات من الصين والتحديات التي تفرضها الحرب الروسية على أوكرانيا بالإضافة إلى ردع التهديدات من إيران، وكوريا الشمالية، والمنظمات الإرهابية العالمية الأخرى.

وأشارت إلى أن الميزانية المقترحة هي الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة وتصل إلى زيادة بنحو 3% عن ميزانيات العام الماضي، داعية الكونجرس لدعم الميزانية الجديدة للبنتاجون وتمريرها بأسرع وقت لضمان جاهزية القوات المسلحة والحفاظ على الأمن القومي.