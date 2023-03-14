"مياه القناة": تمكنا من السيطرة على تجمعات الأمطار

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة ، اليوم الثلاثاء، أننا تمكنا من السيطرة علي شفط تجمعات مياه الأمطار في محافظة الإسماعيلية، والتي شهدت أمطار غزيرة أمس الاثنين، مع استمرار حالة الطوارئ وانتشار سيارات الفاكيوم، والنافوري، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتغيرات المناخية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن محافظة الإسماعيلية شهدت سقوط أمطار فى عدد من الشوارع والميادين منها الشارع التجارى أمام ديوان عام المحافظة، ومنطقة نفق الممر والتى تم التعامل معها بشكل فور ى وسريع بتواجد كافة المعدات والسيارات لتحقيق السيولة المرورية، كما تم التعامل وشفط مياه الأمطار علي الطريق الدائرى، وطريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة لفتح الطريق، كما تم التعامل وشفط مياه الأمطار في مركز ومدينة القصاصين والتى شهدت سقوط أمطار غزيرة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بنطاق المركز والمدينة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء القطاعات والمناطق في إقليم محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وغرفة عمليات الشركة، علي انتشار سيارات وجاهزية انتشار معدات وسيارات شفط الأمطار في المتمركزات والأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة أول بأول، التي قد تمتلئ بالمياه، وذلك بهدف الانتهاء من أي أعمال في فترة زمنية وجيزة، مؤكداً أن جميع محطات الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أننا نعمل فورا علي حل أى شكاوى واردة لغرفة العمليات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار في جميع القطاعات والمناطق، التابعة لمحافظات إقليم القناة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" أو من خلال غرف عمليات ديوان المحافظات أو المراكز والقرى التابعة لها، لافتا علي استمرار انتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه بالشوارع والميادين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من فنيي ومشرفي وعمال الشركة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، والتي قد تحدث.