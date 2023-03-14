مياه القناة: الاستمرار فى نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى سكان القرى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ب محافظات القناة ، على استمرار فعاليات الحملة القومية لترشيد الاستهلاك لليوم الخامس على التوالى بمركز ومدينة القصاصين، مؤكدا على أهمية قيام الشركة بتنفيذ تلك الحملات التوعوية على مستوى محافظات القناة وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وبمشاركة الوزرات والجهات المعنية الازهر الشريف والاوقاف والكنيسة والثقافة والشباب والرياضة.

هذا وقد تضمنت فعاليات اليوم الخامس من الحملة مشاركة القطاعات المختلفة من شركة محافظات القناة من فرق التشغيل والصيانة وقطاع المعامل والجودة والقطاع التجارى وفريق التوعية بالشركة ، منها تنفيذ العديد من الانشطة التوعوية بمدرسة القصاصين الرسمية للغات ومعهد فتيات العميد صلاح حمزة ( اعدادى – ثانوى ) ، حيث شملت الانشطة الندوات التثقيفية والدينية للطلاب حول اهمية وضرورة المياة في الحياة والحفاظ عليها ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد الاستهلاك حيث تم التعريف بالمجهودات المبذولة من الدوله لتوصيل كوب مياه لكل مواطن، واهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق الترشيد المختلفة لرفع الوعي المائى لدى طلاب المدارس ، وتنفيذ ورش سباكة خفيفة للاطفال للتعرف على مبادىء السباكة الحفيفية، وتنفيذ ورش فنية ومسابقات متنوعة ، بالاضافة الى تنفيذ عدد من الالعاب التفاعلية لطلاب المدارس القائمة على فكرة الترشيد بشكل مبسط للأطفال.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم إطلاق حملة التوعية المباشرة مع المواطنين بالشوارع والمصالح الحكومية والتي يقوم بها الفريق التوعوي بتوزيع بعض المنشورات والمطويات التوعوية التي تحمل عدد من الرسائل التوعوية الهادفة إلى عدم الاستهلاك الجائر للمياه واستخدمها الاستخدام الأمثل، بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأى حول الخدمات التى تقدمها الشركة، مشيرًا الى استمرار الندوات الدينية والتثقيفية بالمساجد بالقرية بالتنسيق مع مديرية الاوقاف وتناول اهمية ترشيد الاستهلاك من منظور دينى وقومى ، واهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلي تعريف المواطنين بمقر الحملة وماتقدمه من خدمات مختلفة.

وأكد رئيس الشركة على استمرار تنفيذ فعاليات الاسبوع المائى بأنشطته المختلفة من ورش رسم وحكى بمركز الشباب والندوات الدينية والتثقيفية بدور العبادة والمدارس والمصالح الحكومية ؛ لتوعية أبناء القرية بقضايا المياه وكيفية الحفاظ على المياه ، وذلك فى اطار التعاون مع شركاء النجاح من المديريات والجهات المختلفة داخل المحافظة.

واشار رئيس شركة محافظات القناة الى ان تنظيم الحملات التوعوية بترشيد استهلاك المياه يأتى فى اطار تطبيق سياسات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة الهادفة للارتقاء بمستوى الاداء المؤسسى وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الجهد المبذول لتوفير مياه شرب نقية والتخلص الآمن من الصرف الصحي وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني و إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي ودور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة محافظات القناة للحفاظ على الاصول وتنمية الاستثمارات بقطاع المياه والصرف الصحى.