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موعد ميلاد هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2023

الثلاثاء، 14 مارس 2023 01:00 ص
موعد ميلاد هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2023 هلال شوال
كتب محمود راغب

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وفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون عدد أيام شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيامه سيكون الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام، بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية).

 ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة).

 

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 - 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة .

 

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".


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