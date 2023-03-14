اليوم السابع
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معاينة محل تجارى اشتعل به حريق لحصر الخسائر في الجيزة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:53 م
معاينة محل تجارى اشتعل به حريق لحصر الخسائر في الجيزة حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، محلا تجاريا اشتعل به حريق، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، بالإضافة إلى تحديد سبب اندلاعه، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمحل تجاري، دائرة قسم الجيزة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

هناك بعض التوصيات التي توجهها إدارة الحماية المدنية للمواطنين، لمواجهة وتفادي لأخطاء التي تتسبب في نشوب الحرائق، ومنها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن  هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.

 


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